بشار الأسد يوجه رسالة إلى رئيس عربي

وجه رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس دولة عربية يعد من أبرز حلفائه والمؤيدين له ضد الثورة السورية.
وجاءت رسالة بشار الأسد إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، بحسب ما أوردت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا".
وقال "الأسد" في رسالته: إنه يتمنى أن "ينعم لبنان بالأمان والاستقرار وأن يمضي في مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار".
وأضاف رئيس النظام السوري: أن "محاولات الاستعمار الخبيث للتدخل في شؤون لبنان وسوريا تظهر بوضوح نواياه لإرجاع منطقتنا إلى عهد الانتداب".
جدير بالذكر أن ميشال عون المتحالف مع ميليشيا "حزب الله" اللبناني، يعد من أبرز الداعمين لرئيس النظام السوري بشار الأسد، والمطالبين بترحيل اللاجئين السوريين.
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