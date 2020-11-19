قراءة الحجة أم ناصر 55 مقعدة انزلاق 4 فقرات تعاني من سمنة مفرطة اكثر من 130 كغ لا تستطيع الحركة وبحاجة لعملية مستعجلة للفقرات تكلفتها اكثر من 2500$ لا يملكون منها ولا دولار العائلة تسكن في خيمة واحدة في مخيم للنازحين يعينون بعضهم البعض ويساعدوهم أهل الخير من المخيم ولديهم أدوية كثيرة لايستطيعون شرائها بسبب سعرها المرتفع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم يفترقا طول العمر لكن العجز والفقر أثقل كاهلهما والمرض يفتك بهما قصة أم ناصر وزوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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