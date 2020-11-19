تحقيق يكشف تفاصيل جديدة عن تجنيد "نظام الأسد" للشباب في سوريا للسفر إلى فنزويلا

كشفت موقع قناة "الحرة" الأمريكية في تقرير نشره ،اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول تجنيد روسيا لمرتزقة سوريين وإرسالهم إلى فنزويلا.

وقال الموقع في تقريره إن مندوبين عن شركات أمنية خاصة مدعومة روسيا، تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب بمناطق سيطرة نظام الأسد بهدف تجنيدهم وإرسالهم إلى فنزويلا.

وذكر الموقع أن مندوبين عن شركة "صيادو الدواعش" الأمنية المدعومة روسيا، نشروا نهاية السهر الماضي على مجموعة "شو بدك تشتغل" بمنصة "فيسبوك" إعلانًا للالتحاق ضمن مجموعات عسكرية من أجل "حراسة منشآت نفطية" في فنزويلا، مقابل راتب شهري بقيمة 1000 دولار، وبعقد يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأردف الموقع أن هذا الإعلان الذي نشرته المجموعة الخاصة بسكان العاصمة دمشق لاقى رواجًا بين مئات الشبان، والذين استفسروا في أكثر من 200 تعليق عن آلية التسجيل والالتحاق وعن الرواتب الشهرية التي سيتقاضونها بعد السفر.

وأضح الموقع أن الأوراق المطلوبة لعملية التسجيل هي 5 صور شخصية، والبطاقة الشخصية، بالإضافة إلى "بيان وضع تجنيدي"، وبيان من وزارة الصحة في حكومة النظام، للتأكد من خلوه من الأمراض السارية، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية المستهدفة هي بين 22 عامًا و50 عامًا.

وبحسب الموقع من بين الشركات التي تتخصص في تجنيد الشباب، شركة "القلعة" التي تأسست في تشرين الأول/أكتوبر 2017 وتختص في حماية المنشآت، ويديرها رجل الأعمال المقرب من الفرقة الرابعة خضر علي طاهر، وهي تنشط في مدن اللاذقية وحمص ودرعا والسويداء وسلمية في ريف حماة.

وأكد الموقع أن الشباب السوريين في مناطق سيطرة نظام الأسد باتوا سلعة تعمل إيران وروسيا على استثمارها لخدمة مصالحها الإقليمية والدولية.

كما سلط الموقع الضوء على شركة "صيادو الدواعش" التي تأسست في شهر آذار/مارس عام 2017 بدعم روسي كامل ماليًا وعسكريًا، في بلدة السقيلبية في ريف حماة الشمالي، وهي مملوكة لثلاثة شركاء هم أديب أمين توما، ويسار حسين إبراهيم، وفواز ميخائيل جرجس المقرب من روسيا.

وبين الموقع أن الشركة تحصلت على ترخيص تجاري من "مديرية التجارة الداخلية" التابعة للنظام في حماة لافتة إلى أن العقود التي ينسّق لها "وكلاء" الشركات الأمنية تمتد لأكثر من خمسة أشهر، ويتراوح البدل المالي الشهري بين 2000 و2500 دولار.

ونقل الموقع عن شبكة "السويداء 24" أن شركات امنية مدعومة روسيا جندت حالي 3500 مواطن في محافظة السويداء من فئات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عامًا للسفر إلى فنزويلا مقابل راتب شهري يصل إلى 4500 دولار.

وعن سبب تجنيد روسيا لشباب سوريا للسفر إلى فنزويلا نقل الموقع عن الباحث "حافظ قرقوط" قوله "الروس تاريخيًا لم يكونوا أصدقاء الشعوب، ومنذ عصر الاتحاد السوفييتي (قبل أن يتفكك) فقد تعاملوا مع شعوب الأرض بطريقة الارتزاق، للوصول إلى مصالح آنية مباشرة"، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يحاول استغلال الفرصة حاليًا لتحويل الشبان السوريين إلى "مرتزقة" لخدمة مصالحه الإقليمية والدولية".

يذكر أن روسيا تستغل تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة في مناطق سيطرة نظام الأسد لتجنيد الشباب السوريين هناك، كمرتزقة لديها وإرسالهم إلى ليبيا وفنزويلا.