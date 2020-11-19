ما هو وضع دمشق على مستوى العالم في عهد بشار الأسد؟

كشفت وحدة الدراسات "إيكونوميست إنتليجنس" التابعة لمجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، في دراسة نشرتها ،يوم أمس الأربعاء، عن المكانة التي تحتلها العاصمة السورية دمشق بين مدن العالم.
وبحسب الوحدة فإن دمشق تحتل المرتبة الأولى بين المدن الأقل تكلفة للمعيشة في العالم هذا العام، لكنها في نفس الوقت تملك لقب الأسوأ معيشة منذ سنة 2019.
فيما احتلت مدن هونغ كونغ الصينية وزيورخ السويسرية وباريس الفرنسية، أغلى ثلاث مدن في العالم والأفضل للعيش خلال تفشي فيروس "كورونا".
واعتمدت الوحدة في تصنيفها للمدن على أسعار 138 سلعة وخدمة وقارنتها مع بعضها في 133 مدينة رئيسية حول العالم، بالإضافة إلى المبالغ المرتبطة بالنقل والإيجار والتعليم والطعام والشراب ومستلزمات المنزل.
يذكر أنه تم تصنيف دمشق كأسوأ المدن للمعيشة حول العالم للعام 2019، وذلك بسبب انعدام الأمن وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية فيها.
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