قانون أمريكي جديد يضيق الخناق على نظام الأسد

أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا يقضي بمنح مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات عن ممولي وداعمي الأنظمة التي تقوم بانتهاكات لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.



ويقضي هذا القانون بإعطاء مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن كيانات ورجال أعمال وممولين للنظام السوري المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.



وكانت منظمة "سوريون من أجل سوريا حرة" هي التي بذلت مجهودًا لإقرار هذا القانون بالرغم من أنه لا يختص بالشأن السوري ولكنه يصب في مصلحتها بحكم أن نظام الأسد مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية.



وبحسب نشطاء ومراقبين فإن هذا القانون من شأنه أن يضيق الخناق على نظام الأسد ويعمق من وطأة العقوبات الأمريكية عليه وعلى وداعميه.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت يوم 17 حزيران/يونيو بفرض عقوبات اقتصادية بموجب قانون "قيصر" على النظام السوري.

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