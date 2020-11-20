انشقاق عناصر من قوات الأسد عقب الهجوم الإسرائيلي على دمشق

ذكرت مصادر إعلامية، أن مجموعة من قوات النظام انشقت عنها بعد تعرض مواقعها بالقرب من دمشق، لقصف جوي إسرائيلي، قبل يومين.
وبحسب قناة "حلب اليوم"، فقد انشق سبعة عناصر من الفرقتين الأولى والسابعة في قوات النظام إثر قيام الأخيرة بفتح تحقيق أمني عقب القصف.
وأضافت أن العناصر المنشقين فروا باتجاه بلدات ريف دمشق القريبة واختبؤوا فيها، بعد أن قامت قوات النظام بالبحث عنهم.
وأشارت إلى أن قوات الأسد اتخذت إجراءات مشددة في المنطقة وأعطت أوامر بإطلاق النار على كل من يغادر القطع العسكرية دون إجازات رسمية.
يأتي ذلك بعد تعرّض مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية قرب العاصمة دمشق لقصف إسرائيلي، أدى لمقتل عدد من جنود الأسد وآخرين من جنسيات متعددة، وتسبب بخسائر مادية كبيرة، وبتدمير منظومات دفاع جوي تابعة لجيش الأسد وإيران.
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