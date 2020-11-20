واقعة صادمة في لبنان.. ذئب بشري يعتدى جنسيًّا على طفل سوري

اعتقلت السلطات الأمنية اللبنانية، ذئبّا بشريًّا لبنانيًّا، بعد أن تحرش جنسيًّا بطفل سوري واعتدى عليه وهدده.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أن إحدى الجمعيات اللبنانية المعنية بحماية الأطفال من العنف تقدمت بادعاء إلى مخفر بعلبك بهذا الخصوص.

وأضافت أن الدعوى مفادها تعرُّض طفل سوري يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا للتحرش والاغتصاب والتهديد من قِبل شخص لبناني الجنسية.

وأوضحت المديرية أنها تابعت القضية وتمكنت من توقيف رجل لبناني أرمزت له بـ (م. ط) من مدينة بعلبك مواليد 1972.

ولفتت إلى أن الشخص المقبوض عليه كان مطلوبًا للعدالة بتهم ارتكاب جنايات أخرى متعلقة بقضايا تحرش وسرقة واغتصاب قاصر.

وسبق أن تعرّض طفل سوري، يحمل الجنسية السورية ووالدته لبنانية، ببلدة سحمر البقاعية في لبنان لتحرش واغتصاب بشكل متكرر من قِبل مجموعة من شباب المنطقة على مدى سنتين، دون أن يتجرأ على إخبار والديه.

الجدير ذكره أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون لمضايقات شبه يومية، وأعمال عنف وقتل واعتداءات جسدية، من قِبل التيارات المحسوبة على ميليشيا "حزب الله" التي تقف مع نظام الأسد في حربه ضد السوريين.