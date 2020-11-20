انشقاق عشرات العناصر عن ميليشيا "حزب الله" في دير الزور

شهدت محافظة دير الزور، انشقاق العشرات من العناصر التابعين لميليشيا "حزب الله"، وهروبهم باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا.

وذكرت شبكة "نداء الفرات"، المتخصصة بأخبار البادية والمنطقة الشرقية من سوريا، أن ما يزيد عن خمسين عنصرًا من منتسبي ميليشيا حزب الله فروا خلال الأيام الماضية باتجاه مناطق "قسد" والجيش الوطني ثم إلى تركيا.

وأضافت الشبكة أن سبب تلك الانشقاقات هو التضييق على أولئك العناصر وقطع الرواتب عنهم وملاحقتهم أمنيًّا ومحاولة زجهم بجبهات القتال في إدلب.

وأوضحت أن معظم المنشقين هم من أبناء قرى وبلدات ريف دير الزور، وعلى رأسها "بقرص" و"مظلوم" و"حطلة" و"مراط" ومدينتا الميادين والبوكمال.

وتعرضت قوات الأسد وميليشيات إيران المنتشرة في المناطق الشرقية من سورية ومنطقة البادية لاستنزافات كبيرة نتيجة خسائرها المتلاحقة خلال تعرضها لهجمات من تنظيم "الدولة"، وهو ما دفع الكثير من عناصرها للهرب باتجاه مناطق، سيطرة ميليشيا "قسد" والجيش الوطني.