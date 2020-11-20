بعد استقدامه تعزيزات جديدة.. الجيش التركي ينشئ قاعدة عسكرية جنوبي إدلب

أنشأ الجيش التركي، صباح اليوم الجمعة، قاعدة جديدة لقواته في ريف إدلب الجنوبي، بعد أن استقدم تعزيزات عسكرية مكونة من عشرات الآليات.

وبثت شبكات محلية صورًا لوصول تعزيزات عسكرية تركية إلى بلدة بليون في جبل الزاوية جنوبي إدلب، تضم معدات عسكرية، بينها آليات تحصين.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات التركية بدأت اليوم بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في البلدة المذكورة القريبة نسبيًّا من خطوط التماس مع نظام الأسد.

وتبعد النقطة التركية الجديدة ما يقارب 5 كم عن النقطة التي أنشأها الجيش التركي في وقت سابق بين بلدتي البارة ودير سنبل.

وشهدت منطقة جبل الزاوية حشودات عسكرية كبيرة للجيش التركي خلال الفترة الماضية، نتجت عن انسحاب عدة نقاط تركية من ريفي حماة وإدلب.

يذكر أن الجيش التركي أقام مؤخرًا قاعدة عسكرية كبيرة في قرية قوقفين ذات التلال الاستراتيجية التي تطل على معظم قرى سهل الغاب وجبل شحشبو التي تسيطر عليها قوات الأسد غربي حماة.