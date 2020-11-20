عبوة ناسفة تفتك بقائد ميليشيا يتبع لنظام الأسد في دمشق

أكدت مصادر محلية، مقتل قيادي من قوات الأسد بانفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم الجمعة، في العاصمة دمشق.

وذكر موقع "صوت العاصمة" أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة القيادي في قوات الأسد "عبد الله العص" بمدينة حرستا في ريف دمشق، ما أدى لمقتله.

وأضاف الموقع أن "العص" لم يمت على الفور، بل بُترت قدمه ونقل إلى أحد مشافي العاصمة دمشق ليموت هناك بعد تأثره بجراحه.

وأشار إلى أن القيادي المستهدف أحد مروجي المخدرات، وكان قائدًا لميليشيا تسمى "أشبال الأسد"، تشكلت من أبناء الغوطة الشرقية بريف دمشق، ثم قاتل في عدة مناطق سورية ضد فصائل الثورة.

وعمل القيادي المقتول مؤخرًا على تشكيل ميليشيا ضمن الدفاع الوطني تابعة لقوات سهيل الحسن أو ما تعرف بـ"قوات النمر".

وشهدت مدينة قدسيا في دمشق قبل شهر عملية تفجير مماثلة، استهدفت "عدنان أفيوني" مفتي دمشق وريفها، والذي كان يتولى منصب رئاسة لجنة المصالحة في المدينة المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة الأسد التي خضعت لسيطرته عن طريق التسويات تشهد انفلاتًا أمنيًّا كبيرًا يتمثل بعمليات اغتيال وسرقة وخطف بقصد طلب الفدية، وسط استهتار متعمد من قِبل أجهزة أمن النظام.