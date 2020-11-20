قرار أوروبي يشجع الانشقاق في صفوف قوات الأسد

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارًا جديدًا من شأنه تشجيع عناصر وضباط جيش الأسد على الانشقاق عنه.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أنها صادقت على قرار جديد يعطي حق اللجوء بدلًا من الحماية الثانوية للفارين من الخدمة العسكرية في جيش نظام الأسد.

ونشرت المحكمة القرار على موقعها الرسمي، مشيرةً إلى أنه سيصبح بإمكان العسكريين السوريين الفارين من الجيش تقديم طلب اللجوء إلى أوروبا عبر البريد خلال مدة ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك بعد مطالبة المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية "إليانور شاربستون" الدول الأوروبية بمراجعة السبب الذي دفع الشبان لطلب اللجوء، والتحقق من تعرضهم للملاحقة.

وشهدت الأشهر الماضية انشقاق عدة مجموعات وهروبهم باتجاه مناطق سيطرة "قسد" والجيش الوطني، كان آخرهم فرار ما يزيد عن خمسين عنصرًا من متطوعي ميليشيا "حزب الله" المحليين باتجاه الحدود التركية، أمس الخميس، حسب شبكة "نداء الفرات".

وتعاني قوات الأسد من حركة انشقاقات فردية وجماعية بين الحين والآخر، حيث يفر المنشقون باتجاه مناطق الشمال السوري، وبعضهم يعبر الحدود باتجاه أوروبا، هربًا من المعارك التي تدور في عدة مناطق أبرزها البادية السورية وإدلب.