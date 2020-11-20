بينهم رجل أعمال سوري.. عقوبات أمريكية على أفراد من كوريا الشمالية 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الخميس، عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف كيانات وأشخاص من كوريا الشمالية بينهم رجل أعمال سوري.

وبحسب ما نشر الموقع الرسمي للوزارة فقد تم إدراج اسم رجل الأعمال السوري، صقر أسعد رستم، ضمن قائمة العقوبات وهو الشخصية السورية الوحيدة.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن "رستم" مقرب من نظام الأسد وله عدة شركات في سوريا وشغل في وقت سابق منصب مدير الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، كما أنه ساهم في تأسيس ميليشيات الدفاع الوطني.

يشار إلى أن الخزانة الأمريكية فرضت بتاريخ 9 نوفمبر /تشرين الثاني الحالي عقوبات اقتصادية على 7 أفراد و9 كيانات تابعة لنظام الأسد.

يذكر أن نظام الأسد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه، هذا الأمر دفعه إلى شن حملة ضد رجال أعمال بارزين مقربين منه ونهب أموالهم وثرواتهم.