أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الخميس، عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف كيانات وأشخاص من كوريا الشمالية بينهم رجل أعمال سوري.
وبحسب ما نشر الموقع الرسمي للوزارة فقد تم إدراج اسم رجل الأعمال السوري، صقر أسعد رستم، ضمن قائمة العقوبات وهو الشخصية السورية الوحيدة.
وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن "رستم" مقرب من نظام الأسد وله عدة شركات في سوريا وشغل في وقت سابق منصب مدير الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، كما أنه ساهم في تأسيس ميليشيات الدفاع الوطني.
يشار إلى أن الخزانة الأمريكية فرضت بتاريخ 9 نوفمبر /تشرين الثاني الحالي عقوبات اقتصادية على 7 أفراد و9 كيانات تابعة لنظام الأسد.
يذكر أن نظام الأسد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه، هذا الأمر دفعه إلى شن حملة ضد رجال أعمال بارزين مقربين منه ونهب أموالهم وثرواتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينهم رجل أعمال سوري.. عقوبات أمريكية على أفراد من كوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.