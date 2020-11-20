البارغواي تحرج "نظام الأسد" بسبب المتة

عرضت سفارة جمهورية البارغواي بدمشق، على حكومة نظام الأسد في أكثر من مناسبة، استعدادها لتصدير المتة إلى سوريا بأسعار مخفضة.

وقالت مصادر إعلامية مطلعة بحسب ما نقل موقع "الاقتصاد" إن البارغواي أخبرت نظام الأسد أن منتجي مادة المتة في البارغواي يرغبون في تصدير منتجاتهم وغيرها من المواد الغذائية إلى السوق السورية بأسعار منافسة.

وكان من الممكن أن يخفف هذا العرض من غلاء المعيشة التي أضرت بالأهالي في مناطق الأسد، إلا أن النظام السوري لم يرد على عرض البارغواي واكتفى بنشر العرض على صفحة "غرفة تجارة دمشق" الرسمية.

ورجحت المصادر أن سبب رفض هذا العرض المغري كان بتوجيهات من القصر الجمهوري، الأمر الذي يفسر بأنه لا يوجد للمتة سوى مستورد واحد منذ سنوات طويلة، وهي شركة "كبور التجارية"، مشيرة إلى أن عدة رجال أعمال تقدموا بطلب استيراد المتة ولكن حكومة الأسد لم تسمح لهم.

يذكر أن أهالي مناطق سيطرة النظام السوري يعانون من تردٍ في الأوضاع المعيشية، وزاد من معاناتهم الفساد المستشري في جميع مؤسسات نظام الأسد.