"جيش العزة" يفتك بجنود روس في ريف إدلب الجنوبي

تمكنت فصائل الثورة السورية من قتل مجموعة من الجنود الروس، مساء أمس الخميس، في ريف إدلب الجنوبي.
وكان فصيل "جيش العزة" قد أعلن يوم أمس على صفحته الرسمية على منصة "تيلجرام" عن قتله مجموعة من الجنود الروس على محور كفروما بريف إدلب الجنوبي.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي بفصيل "جيش العزة" فجر إسماعيل في تصريح شبكة "عنب بلدي" أن سرية "م.د" استهدفت مجموعة من الجنود الروس كانوا يحاولون تحصين نقاطهم على الخط الفاصل بين مناطق الثوار ومناطق النظام على محور كفروما.
وأكد "إسماعيل" في تصريحه أن هذا الاستهداف جاء ردًّا على القصف المستمر لروسيا وميليشيات النظام وإيران للمدن والقرى والبلدات الآهلة بالسكان في ريف إدلب الجنوبي.
يذكر أن روسيا ونظام الأسد كثفا في الآونة الأخيرة من قصفهما لمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وقد أسفر ذلك عن وقوع عدد من الضحايا في صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء.
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