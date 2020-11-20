صحيفة روسية: مسؤول بسيط يخدع "ترامب" ويخرب خططه في سوريا 

نشرت صحيفة "فزغلياد" مقالًا للكاتب الروسي يفغيني كروتيكوف، تحت عنوان "خطط ترامب السورية خرّبها مسؤول بسيط بالخداع"، انتقد فيه تعامل المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأمريكي فيما يخص سوريا.

وقال "كروتيكوف" في مقاله إن القائد العام لأقوى جيش في العالم يمكن أن يتعرض للكذب وجهًا لوجه دون عقاب، هذا هو بالضبط الاستنتاج الذي يتأتى عن الاعتراف المثير للدبلوماسي الأمريكي جيمس جيفري.

وذكرت الصحيفة أن "جيفري" كذب على الرئيس "ترامب" ومارس التضليل فيما يخص عدد الجنود الأمريكيين في سوريا، مشيرة إلى أن "جيفري" اعترف بذلك في تصريح لصحيفة "ون ديفنس".

ورجحت الصحيفة أنه قد يكون في سوريا الآن بين 900 و1000 جندي أمريكي، أي أن هذا العدد يفوق العدد الذي كان يصرح به "جيفري" للرئيس "ترامب" بنحو خمس مرات.

واعتبرت الصحيفة أن هنالك خلل في إدارة أمريكا نظرًا لاكتشاف ممارسة بعض المسؤولين والمستشارين الخداع تجاه الرئيس دونالد ترامب بهدف إفشال مخططاته.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السابق "جيمس جيفري" صرح لموقع أمريكي بقوله" "لقد لعبنا دائمًا مع قيادتنا... حتى لا نعطيها معلومات دقيقة عن عدد القوات الموجودة لدينا في سوريا".