"أردوغان" يكشف عن "العلاج المر" الضروري لإنقاذ تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن "العلاج المر" الذي بدأت حكومته في تطبيقه لإنقاذ تركيا من التردي الاقتصادي وتراجع الليرة.

وقال "أردوغان" في كلمة لقادة أعمال إسطنبول: "ندرك أننا نحتاج لتناول بعض العلاج المر إذا اقتضى الأمر في هذه المرحلة، أُقيم قرار رفع أسعار الفائدة أمس في هذا الإطار".

وأضاف الرئيس التركي: أنه "يعتقد أن تراجع التضخم سيحدث استقرارًا في العملة وكرر رؤيته الاقتصادية المحافظة بأن أسعار الفائدة سبب التضخم"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأكد "أردوغان" أن "هدفنا الحقيقي أن نخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد في أقرب وقت ممكن، ثم إلى المستويات المستهدفة في الأمد المتوسط وأن نضمن أن أسعار الفائدة ستنخفض بما يتماشى مع هذا".

وكان "البنك المركزي التركي" رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% وتعهد بأن يظل يتبنى موقفًا متشددًا تجاه التضخم أمس الخميس، ما عزز الليرة في ظل رئاسة محافظ البنك المركزي المُعين حديثًا ناجي إقبال.

ورفع الفائدة هو الأكبر في أكثر من عامين وقد يدعم الليرة بعد أن بلغت سلسلة من المستويات المتدنية منذ الصيف، على الرغم من أنه قد يبطئ تعافيًا اقتصاديًا من تداعيات فيروس كورونا.