بشرى سارة.. تركيا تمنح السوريين إقامات إنسانية

بدأت السلطات التركية منح السوريين المتواجدين على أراضيها إقامات إنسانية وذلك بحسب ما أعلن مدير "منبر الجمعيات السورية بتركيا"، مهدي داود.



وأفاد "داود" في تصريح لموقع "العربي الجديد" بأن السوريين الذين تقدموا بطلب الحصول على إقامة إنسانية في تركيا، سيتحصلون عليها في ظرف شهري، وذلك لضرورة البحث الأمني والجنائي قبل منح هذه الوثيقة.



وأوضح "داود" أن هذه الإقامة تتيح لحاملها التنقل ضمن الولايات التركية من دون إذن سفر، ولكنها تفقد حاملها ميزة الطبابة المجانية بتركيا، فيما تبقي على التعليم المجاني.



وذكر "داود" أن استخراج الإقامة الانسانية لا يحتاج إلى رسوم، كما لا يمكن لحامل بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك" الحصول على هذه الإقامة، مشيرًا إلى أنه بإمكان أصحاب الإقامات السياحية المنتهية الصلاحية الحصول على إقامات إنسانية.



وطالب "داود" السوريين بالمسارعة في استخراج إقامات، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية التركية ستركز على التأكد من عناوين إقامات السوريين وملاحقة غير الحاصلين على بطاقات "الكيملك" وربما معاقبتهم ومعاقبة من يشغلهم أو يؤجرهم منازل.



يذكر أن تركيا تستضيف 3 مليون و624 ألف لاجئ سوري بحسب آخر إحصائية رسمية، يتركز أغلبهم في اسطنبول وغازي عنتاب وأنطاكيا.

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