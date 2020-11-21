سوري حاول إعادة زوجته وأولاده بالقوة من ألمانيا إلى سوريا.. وصدور حكم ضده

أصدرت محكمة ألمانية في مدينة شامندروف حكمًا قضائيًا بحق لاجئ سوري حاول أخذ أطفاله والعودة إلى سوريا العام الماضي.
وأوضح موقع "أونيتس" الألماني أن الزوج حاول أخذ أطفاله عنوة والعودة بهم إلى سوريا إلا أن زوجته رفضت ذلك وقامت بإخفاء جوازات سفر الأطفال وهربت إلى القبو، فلحقها الزوج وانهال عليها بالضرب.
وقال الموقع إن المحكمة وجهت للزوج تهمة الاعتداء الجسدي على زوجته، مشيرا إلى أن الزوجة قررت الانفصال عنه ورفضت التصالح معه.
وأردف الموقع أن الزوج انتقل للعيش مع أحد أصدقائه، وأن له الحق في زيارة أطفاله يوم واحد في الأسبوع كل بضعة أشهر.
وذكر الموقع أن المحكمة حكمت على اللاجئ السوري بالسجن مدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه بألف يورو يدفعها على أقساط.
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