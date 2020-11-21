مطاردة سائق سوري على الحدود الألمانية - النمساوية.. وعند تفتيش سيارته كانت المفاجأة

ألقت السلطات الألمانية القبض على شخص يحمل الجنسية السورية أثناء محاولته تهريب عدد من السوريين إلى ألمانيا.

وأفادت صحيفة "باساور نويه برسة" المحلية أن الشرطة الألمانية لاحقت سائقًا سوريًّا يبلغ من العمر 23 سنة قادمًا من النمسا، إثر تجاهله طلبهم له بالتوقف.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة طاردت السائق السوري حتى تمكنت من إيقافه، لتبين أنه يقل 3 أشخاص سوريين كان بصدد تهريبهم من النمسا إلى ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد السائق وزجه في السجن، فيما تم ترحيل السوريين الثلاثة إلى النمسا.

يذكر أن اللاجئين السوريين يرغبون في العيش بألمانيا، وذلك لأنها تمنح اللاجئين رعاية وامتيازات أحسن من باقي الدول الأوروبية.