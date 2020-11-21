ألقت السلطات الألمانية القبض على شخص يحمل الجنسية السورية أثناء محاولته تهريب عدد من السوريين إلى ألمانيا.
وأفادت صحيفة "باساور نويه برسة" المحلية أن الشرطة الألمانية لاحقت سائقًا سوريًّا يبلغ من العمر 23 سنة قادمًا من النمسا، إثر تجاهله طلبهم له بالتوقف.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة طاردت السائق السوري حتى تمكنت من إيقافه، لتبين أنه يقل 3 أشخاص سوريين كان بصدد تهريبهم من النمسا إلى ألمانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد السائق وزجه في السجن، فيما تم ترحيل السوريين الثلاثة إلى النمسا.
يذكر أن اللاجئين السوريين يرغبون في العيش بألمانيا، وذلك لأنها تمنح اللاجئين رعاية وامتيازات أحسن من باقي الدول الأوروبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطاردة سائق سوري على الحدود الألمانية - النمساوية.. وعند تفتيش سيارته كانت المفاجأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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