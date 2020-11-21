حزب سياسي محسوب على المعارضة السورية يعين ممثلًا له في إسرائيل

أعلن رئيس المكتب السياسي في "جبهة الإنقاذ الوطني"، فهد المصري، المحسوب على المعارضة السورية، أنه تم تعيين اليهودي، ناتان حصوة؛ ممثلًا للجبهة في إسرائيل.

وأوضح "المصري" في بيان له، أن تعيين "حصوة" يهدف إلى ربط علاقات حزبه مع إسرائيل والكنيسة ووسائل الإعلام الإسرائيلية والتعريف بمشروعه على أمل مساعدة الشعب السوري والوصول إلى السلام بين سوريا وإسرائيل.

كما اعتبر أن هذه الخطوة تصب في مصلحة التعاون مع الشركات الإسرائيلية، للإسهام والمشاركة في مشاريع اقتصادية واستراتيجية، وفي عملية إعادة البناء بعد رحيل الأسد.

هذا وخرج "حصوة" في فيديو عرف فيه عن نفسه، وذكر فيه أن الدروز والعلويين واليهود المتواجدين في إسرائيل يؤيدون الثورة ضد "نظام الأسد"، مشيرًا إلى أنه سيعمل من أجل سوريا داخل إسرائيل -على حد وصفه-.

يذكر أن "جبهة الإنقاذ الوطني" على علاقة متينة بالاحتلال الإسرائيلي وتحظى بدعم مادي وإعلامي قوي منه، حيث سبق أن روج الإعلامي الإسرائيلي الشهير، إيدي كوهين، أن فهد المصري، سيصبح رئيسًا لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.