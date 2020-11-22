عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الإيرانية بقصف جوي مجهول في دير الزور

شنت طائرات حربية مجهولة عدة غارات جوية على مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور؛ ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات معظمهم من جنسيات أجنبية.

وذكر موقع "نهر ميديا" أن طائرات حربية مجهولة التبعية قصفت، مساء أمس السبت، بأكثر من عشر غارات مواقع للميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال الغربي.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن ما لا يقل عن خمسة عشر عنصرًا يتبعون لميليشيات إيران؛ من جنسيات متعددة؛ معظمهم أفغان وعراقيون، لقوا حتفهم وأصيب آخرون نتيجة القصف الذي استهدف معسكرًا لهم في المنطقة المذكورة.

وبحسب المصادر، فإن أصوات انفجارات كبيرة سمعت من اتجاه المواقع المستهدفة، كما سمع أهالي المنطقة أصوات سيارات الإسعاف تتوافد باتجاه المكان.

وتزامن القصف مع وجود فريق تلفزيوني إيراني مع معدات تصوير وطاقم عمل متكامل داخل البوكمال، كان يقوم بتصوير فيلم عن كيفية قيام ميليشيات إيران بالسيطرة على المدينة وطرد تنظيم "الدولة" منها.

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية المتواجدة شرقي سوريا تعرضت للعديد من الهجمات الجوية، كان أعنفها هجوم نفذته طائرات مجهولة الهوية استهدف رتلًا على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية قرب البوكمال، مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، وأدى لمقتل 35 عنصرًا بينهم قياديان، بالإضافة لاحتراق عدد كبير من العربات والآليات العسكرية المتنوعة.