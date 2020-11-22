بعد استقدام تعزيزات.. الجيش التركي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة في إدلب

أنشأ الجيش التركي قاعدة عسكرية جديدة، اليوم الأحد، في إدلب بعد استقدامه تعزيزات كبيرة خلال الليلة الماضية.

وأکدت مصادر محلية أن القوات التركية أنشأت قاعدة جديدة قرب قرية رويحة جنوب شرقي جبل الزاوية؛ والتي تطل على مناطق سيطرة النظام في قرية جرادة المحاذية لطريق "M5".

جاء ذلك بعد وصول تعزيزات كبيرة خلال ساعات ليل السبت - الأحد عن طريق معبر كفرلوسين تحوي مدافع ومعدات ثقيلة وشاحنات تحمل مواد لوجستية.

وقبل يومين، أنشأت القوات التركية قاعدة أخرى في قرية بليون جنوبي جبل الزاوية القريبة نسبيًّا من خطوط التماس مع قوات الأسد المتمركزة في مدينة كفرنبل وبلدتي حزارين والدار الكبيرة.

يشار إلى أن القواعد العسكرية التركية باتت تشكل إطارًا يحيط بخط التماس الفاصل بين مناطق سيطرة جيش الأسد والمناطق المحررة؛ بدءًا بقاعدة قوقفين غربًا وانتهاء بقاعدة رويحة المنشأة حديثًا من جهة الشرق.