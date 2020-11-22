بشار الأسد يصدر مرسومًا بشأن وزير الخارجية الجديد في النظام السوري بعد وفاة "المعلم"

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد مرسومًا رئاسيًا، يقضي بتعيين فيصل المقداد وزيرًا للخارجية خلفًا لوليد المعلم الذي توفي يوم 16 تشرين الأول / نوفمبر الحالي.
وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد في منشور لها على منصة "فيسبوك": إن "الأسد أصدر 3مراسيم بتاريخ 22\11\2020 تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية والمغتربين".
وأضافت: أنه تم تعيين بشار الجعفري نائبًا لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا لـ"نظام الأسد" لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
يذكر أن فيصل المقداد كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية لدى "نظام الأسد"، وسفير سوريا السابق لدى الأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية التابعة لـ"نظام الأسد" قد أعلنت، فجر الإثنين الماضي، عن وفاة وليد المعلم عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد قضاء أكثر من 14 عامًا في منصب وزير الخارجية.
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