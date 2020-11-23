للمرة الثانية خلال أيام.. شحنة مخدرات كبيرة تصل مصر قادمة من مناطق الأسد

ضبطت السلطات المصرية شحنة حشيش مخدر، قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، بعد عدة أيام على ضبط شحنة أخرى.

وذكرت مصادر إعلام مصرية نقلًا عن وزارة الداخلية أن وجهة الشحنة الجديدة، المقدرة بـ 480 مليون جنيه مصري، بعد الميناء البحري هي دولة السودان.

وأضافت الوزارة أن المضمون المصرح به للحاوية المتواجدة ضمن السفينة السورية التي رست في دمياط هو ألواح خشبية، إلا أنه عثر بداخلها على 6 أطنان من الحشيش المخدر.

وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية كشفت قبل عدة أيام عن ضبط كمية من الحشيش المخدر تقدر بـ 2.3 طنًا ضمن حمولة قادمة من سوريا تحتوي على أكياس ورق غار.

وتنشط ميليشيا حزب الله عن طريق أذرعها في سوريا ولبنان بتجارة المخدرات وتصديرها عبر المنافذ البحرية والبرية السورية إلى كافة أنحاء العالم، على مرأى من سلطات النظام.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من البلدان الأوروبية أعلنت عن ضبط شحنات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، وعلى رأسها اليونان وإيطاليا، كما ضبطت بعض الدول العربية كالسعودية والأردن عمليات تهريب مماثلة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.