مرشح "بايدن" لوزارة الخارجية يعلن موقفه من التطبيع مع "الأسد"

كشفت مصادر إعلامية عن اسم مرشح وزارة الخارجية الأمريكية الجديد في إدارة الرئيس الجديد "جو بايدن"، وعن موقفه من التطبيع مع نظام الأسد، وفتح قنوات التواصل في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" سيعلن عن ترشيح "أنتوني بلينكن" لمنصب وزارة الخارجية، الثلاثاء المقبل.

وبحسب قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، فإن المرشح الجديد أقر خلال مقابلةٍ سابقة مع القناة المذكورة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" فشلت في التعامل مع الملف السوري.

وأضاف أن إدارة أوباما، فشلت في وقف قتل السوريين ووقف نزوحهم داخليًّا ولجوؤهم إلى الخارج، وهو ذنب كبير اقترفته الولايات المتحدة خلال تعاملها مع الملف السوري.

ورأى "بلينكن" أن إعلان إدارة "ترامب" سحب القوات الأمريكية من سوريا كان خاطئًا أيضًا، وبموجبه خسرت الولايات المتحدة بعض نقاط القوة.

كما رأى أن قرار بقاء القوات الأمريكية لأجل النفط، كما أعلن ترامب، ليس صحيحًا، فتلك نقطة يجب استغلالها مع عدم السماح لنظام الأسد بإعادة السيطرة على المنطقة النفطية.

وتحدث المرشح المحتمل للخارجية الأمريكية عن ضرورة فك حصار إدلب، وعن ضرورة استخدام أمريكا نفوذها للضغط باتجاه تنفيذ حل سياسي يحقق آمال السوريين وتطلعاتهم.

وردًّا على سؤال حول إمكانية إعادة تطبيع إدارة "بايدن" علاقاتها مع نظام الأسد أجاب "بلينكن" بأنه من المستحيل تخيل ذلك عمليًّا بالنسبة لبلاده.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" اعترف، قبل أيام، بإخفاقاته الخارجية فيما يتعلق بالمأساة السورية، كما أسماها، ومحاولاته الفاشلة لإقناع المجتمع الدولي بالحفاظ على سوريا موحدة، مبينًا أنه لا زال يشعر بالألم تجاه مأساة سوريا.