شاهد.. وثيقة مسربة تكشف علاقة مخابرات الأسد بـ"نصر الحريري" رئيس الائتلاف السوري

فجرت وثيقة مسربة مفاجأة مدوية بشأن علاقة مخابرات نظام الأسد بـ"نصر الحريري" رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض.

وأظهرت الوثيقة التي جرى تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الإجتماعي معلومات تتحدث عن قيام أفرع نظام الأسد الأمنية بتقديم تسهيلات لتحركات "نصر الحريري" رئيس الائتلاف الوطني السوري خلال فترة سابقة.

وقال ناشطون إن الوثيقة مسربة من قبل ضابط منشق عن نظام الأسد، موجهة من مكتب رئيس الأمن الوطني التابع لنظام الأسد وتعود لنهاية العام 2011.

وجاء في الوثيقة، التي لم يُتح لشبكة "الدرر الشامية" التأكد من صدقها، والتي تعود لتاريخ 22/11/2011، مايلي: "إلى كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية والشرطية تسهيل مهمة وحركة مرور الدكتور نصر موسى الحريري مواليد درعا 1977 والسماح للمذكور استخدام الخط العسكري وذلك للضرورة الأمنية".

ويأتي تسريب الوثيقة بالتزامن مع قيام الائتلاف بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات على أن تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا للقرار الدولي رقم 2254 ومقتضيات جنيف.

الجدير ذكره أن إعلان الائتلاف تشكيل مفوضية الانتخابات ولّد نقمةً كبيرة عليه ضمن الأوساط الثورية، واتهمه البعض بإضفاء الشرعية على نظام الأسد ومحاولة التقرب منه.