تحت ضغط شعبي.. الائتلاف السوري يتراجع عن تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات

تراجع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والتغيير في سوريا عن قرار تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بعد الضغط الشعبي الكبير.

وأعلن الائتلاف، اليوم الإثنين، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي عن إيقاف عمله بالقرار المذكور، ورفضه أي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد.

وشدد البيان على عدم الاعتراف بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سوريا تحت ظل حكم نظام الأسد أو المتورطين بجرائم حرب بحق المدنيين السوريين.

وأشار بيان الائتلاف إلى أن أي عملية انتخابية في البلاد يجب أن تجري حسب محددات الانتقال السياسي المستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 2254 و2118وبيان جنيف.

وأكد الائتلاف أن قراره بالتراجع عن تشكيل هيئة المفاوضات جاء استجابة لمطالب ثورية واحترامًا لوجهات نظر السوريين وحفاظًا على وحدة صفهم.

يذكر أن العديد من الفعاليات الثورية في الداخل والخارج هاجمت الائتلاف بعد قرار تشكيل هيئة المفاوضات العليا، وعلى رأس تلك الفعاليات المجلس الإسلامي السوري.