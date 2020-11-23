أصدر عميد كلية التربية في جامعة حماة بمناطق سيطرة نظام الأسد قرارًا يقضي بمنع الطلاب من إنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأثار هذا القرار موجة غضب واستهجان في صفوف الطلاب معتبرين أن عمادة الكلية تعمل على مصادرة حقهم في حرية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى خلفية الضجة التي أحدثها هذا القرار صرح رئيس جامعة حماة، محمد زياد سلطان، لصحيفة الوطن الموالية، أنه سيتم إنشاء مجموعات خاصة بكل سنة دراسية في الجامعة لنشر كل ما يتعلق بالأمور التعليمية.



وذكر "سلطان" أن الجامعة لا تتدخل مطلقًا في أي توجه طلابي على صعيد إنشاء الصفحات والمجموعات وتعتبر حرية رأي واهتمام لكل طالب، شريطة أن لا تكون الصفحات رسمية -على حد تعبيره-.



تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض قبضة أمنية دموية في مناطق سيطرته، حيث ارتكب عدة جرائم وانتهاكات ضد أشخاص كثر، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة حماة تلاحق طلابها على مواقع التواصل الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.