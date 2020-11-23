قراءة يعمل مجلس مدينة إدلب بالتعاون مع وزارة التنمية في حكومة الإنقاذ على إعادة تأهيل وترميم الدوارات في مدينة إدلب حيث بدأ المشروع بترميم دوار السبع بحرات ودوار المفتاح في المرحلة الأولى وباقي الدوارات في المدينة في المدينة على عدة مراحل وسيتم تشغيل نافورة المياه بعد الترميم وإنارة الدوارات ليلاً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة ترميم الدوارات الرئيسية في مدينة إدلب ضمن سلسلة الخدمات والتأهيل في المدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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