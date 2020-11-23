"هيئة تحرير الشام" تكشف موقفها من تشكيل "الائتلاف السوري" مفوضية للانتخابات

كشفت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الإثنين، موقفها من تشكيل الائتلاف الوطني السوري المعارض، ما يسمى بـ"مفوضية عليا للانتخابات" لمنافسة النظام السوري في انتخاباته.

وقالت "تحرير الشام" في بيان لها: "ثورة عزة وكرامة؛ لم يقدم أبناؤها الغالي والنفيس من أجل أن يتقاسموا الحكم مع طاغية مجرم، وخلال الطريق نحو الحرية واقتراب موعد اللقاء بالنصر يتهاوى ضعيفو الإرادة هنا وهناك، ولا تحتمل نفوسهم مواصلة المسير فيتقهقرون منتكسين صاغرين، يضعون أيديهم بيد قاتلهم من جديد".

وأضافت: "ومن هذا المنطلق؛ فإننا نرفض ونستنكر دعوات "الائتلاف" تشكيل مفوضية للانتخابات، وتصريحاته حول مشاركة رأس النظام المجرم الانتخابات المقبلة، فهذه المفوضية لا تمثل الخيار الثوري بل تتعارض مع أهداف الثورة المتمثلة بإسقاط النظام المجرم، ولا تعدو هذه الخطوات أن تكون محاولات عبثية متماشية مع توجهات المحتل الروسي لإضفاء الشرعية على المجرم بشار وإعادة إنتاجه كشخصية تتنافس "ديمقراطيًا " على حكم البلاد وعبر اختيار الشعب له".

وأكدت الهيئة أن الاستحقاقات السياسية لا يمكن فصلها عن ثوابت الثورة وأهدافها بل توضع بميزان ما قدمه الشعب الثائر الصابر من تضحية وفداء ، مشيرة إلى أن المسارات السياسية كعودة اللاجئين وإعادة الإعمار واختيار حاكم للبلاد وتأمين البيئة الآمنة كلها تبدأ بإزالة النظام المجرم، وتنطلق بإرادة شعبية حرة تشارك بها كافة المؤسسات والأجسام الثورية لأجل مستقبل مشرق واعد يستنشق بها جيل سوريا الجديد عبق الحرية بعد سنين من العذاب والألم.

ودعت "هيئة تحرير الشام "في الختام كافة المؤسسات والنخب الثورية وعموم أبناء الشعب السوري الثائر إلى إعلان الرفض الحاسم لهذه الخطوات المدمرة لمكتسبات الثورة وتضحياتها، والتعبير عن ذلك من خلال البيانات والتصريحات والوقفات الاحتجاجية.