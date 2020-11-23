عصابة من "الشبيحة" تخطف الأطفال وتنشر الرعب في مدينة حلب

ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة جرائم الخطف وخاصة للأطفال، في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، هذا الأمر تسبب في حالة من الرعب والذعر في صفوف الأهالي.



كشفت مصادر إعلامية محلية عن ظهور عصابة جديدة في مدينة حلب تختص في خطف الأطفال من أبناء العائلات الغنية وذلك بهدف الابتزاز وأخذ فدية في مقابل إطلاق سراحهم.



وقالت المصادر إن أهالي حي الأنصاري بمدينة حلب شاهدوا أكثر من مرة أفراد العصابة آنفة الذكر ينشطون أمام مدرسة "أبي أيوب الأنصاري" الواقعة بنفس الحي.



وذكرت المصادر أن أحد أفراد العصابة حاول ،يوم أمس الأحد، اختطاف طفلة بعد خروجها من المدرسة، إلا أن محاولتها باء بالفشل بسبب صراخ الطفلة وبكائها.



ونقلت المصادر عن شهود عيان أن الخاطف كان ملثما ولم يستطيعوا تحديد هويته، ولكنهم تعرفوا على شخص كان برفقته وكان مكشوف الوجه، حيث تببن أنه عنصر من ميليشيات الدفاع الوطني.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والخطف والتحرش والاغتصاب وعادة ما يكون بعض عناصر أو ضباط النظام ضالعين في هذه العمليات.

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