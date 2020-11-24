أوقعت قتلى.. تنظيم "الدولة" يشن عدة هجمات في دير الزور

شنت مجموعات تابعة لتنظيم الدولة، عدة هجمات استهدفت مواقع لنظام الأسد وميليشيا "قسد"، في أنحاء متفرقة من دير الزور، بالتزامن مع إطلاق قوات النظام حملة عسكرية ضده بمنطقة البادية.

ففي بادية مدينة الميادين، فجر التنظيم عددًا من الألغام الأرضية برتل للواء القدس وميليشيا الفيلق الخامس، ما تسبب بمقتل خمسة عناصر، بحسب شبكة "صدى الشرقية".

ووقعت الحادثة أثناء إجراء قوات الأسد عمليات تمشيط للبحث عن خلايا تنظيم "الدولة" في البادية، فيما تعذر الكشف عن عدد الجرحى والخسائر المادية الناتجة عن الحادثة.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن عبوة ناسفة انفجرت بشاحنة يتواجد فيها رئيس المجلس المحلي لمدينة الشحيل بريف دير الزور التابع للإدارة الذاتية ما أدى لإعطابها.

وأضافت أن خلايا تتبع للتنظيم تمكنت، أمس الاثنين، من قتل أحد عناصر النظام داخل المدينة المذكورة.

كما تحدثت الوكالة عن عملية أخرى نفذها التنظيم، استهدفت عنصرًا من استخبارات "قسد" في قرية التويمين بريف الحسكة.

وتحولت بادية دير الزور الممتدة إلى الرقة وحماة وحمص إلى ميدان استنزاف لعناصر قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، وسط محاولات بائسة لإعادة ضبط المنطقة.