تعزيزات تركية كبيرة تدخل إلى إدلب

أدخلت القوات التركية، منتصف الليلة الماضية، تعزيزات كبيرة إلى منطقة إدلب دخلت على دفعات، واتجهت إلى مدن وبلدات الريف الجنوبي.

وبحسب مصادر محلية، فقد دفعت القوات التركية، ليل (الاثنين الثلاثاء)، عبر نقطة كفرلوسين الحدودية مع إدلب، بتعزيزات كبيرة تحتوي دبابات ومدرعات.

وأضافت المصادر أن خمسة أرتال تحتوي دبابات ومصفحات وعربات "بي إم بي" وشاحنات متنوعة دخلت إلى إدلب وتوزعت على عدة نقاط جنوب وشرق جبل الزاوية.

واستمر دخول تلك الآليات حتى ساعات فجر اليوم الثلاثاء، علمًا أن معظم تلك الأرتال توجه إلى جبل الزاوية في الريف الجنوبي للمحافظة.

وكان الجيش التركي أنشأ، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة نقاط عسكرية جنوبي جبل الزاوية، كان آخرها في قريتي بليون ورويحة.

الجدير ذكره أن القوات التركية باتت تشكل طوقًا عسكريًّا يحيط بمنطقة جبل الزاوية من الجهتين الجنوبية والشرقية بعد أن أنشأت العديد من القواعد العسكرية على التلال الحاكمة المطلة على مواقع قوات النظام.