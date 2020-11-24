قائد عسكري مقرب من سهيل الحسن يهاجم "الأسد" ويصف سوريا ببلد المافيات

هاجم قائد عسكري مقرب من "سهيل الحسن" نظام الأسد، متهمًا إياه بالتقصير، وواصفًا مناطق سيطرته بأنها أصبحت ملاذًا آمنًا للمافيات والعصابات.

ونشر "سليمان شاهين"، قائد إحدى مجموعات قوات النمر التابعة للفرقة 25، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا هاجم فيه النظام، ووصف المناطق الخاضعة لسيطرته بأنها بلد المافيات والعصابات.

ونشر "شاهين" مقطع فيديو لشحنة المخدرات التي ضبطتها السلطات المصرية، أمس الاثنين، ضمن حمولة ألواح خشبية، والتي كانت في طريقها إلى السودان.

وتحدث خلال منشور سابق عن الانحطاط الأخلاقي الذي أوصل سوريا للمرتبة الأولى عالميًّا في تجارة المخدرات وتجنيد المرتزقة في العديد من الحروب.

وكانت مصر ضبطت حمولتين كبيرتين من المواد المخدرة، خلال ثلاثة أيام، قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، الأولى مرسلة إليها والثانية إلى السودان.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعًا ملحوظًا في الانتقادات العلنية من قِبل الموالين لسياسة النظام في التعامل مع الأزمات التي تعصف بالبلاد، وخصوصًا مسألة تحوّل سوريا لصدارة البلدان في تجارة المخدرات.