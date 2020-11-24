ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد القبض على امرأة في دمشق، تعمل ضمن شبكة دعارة وتشارك في إنتاج أفلام إباحية.
وذكرت صفحة وزارة الداخلية في حكومة النظام على "فيسبوك" أنها توصلت لكشف شبكة دعارة عن طريق قضية سرقة قامت بها عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، سرقت مبالغ مالية من مستودع أخشاب في مدينة عربين.
وأضافت أن أحد السارقين أودع مسروقاته لدى امرأة من منطقة التل بريف دمشق، تعمل في شبكة دعارة، وتتعاطى مواد مخدرة بالاشتراك مع أفراد العصابة.
وأوضحت أن التحقيقات مع المرأة كشفت ارتباطها بشبكة دعارة في دمشق تديرها امرأة أخرى، وأنها اعترفت بممارسة الدعارة مع عدد من الرجال مقابل المال.
كما اعترفت بقيامها بإغراء شباب من خارج سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور خليعة جنسية تحصل مقابلها على حوالات مالية، وبقيامها بتصوير أفلام إباحية.
وقبل شهر تقريبًا ضجت مواقع التواصل بحادثة إلقاء القبض على شبكة دعارة في جديدة عرطوز بريف دمشق مكونة من 25 امرأة، والإفراج عنهن بعد أقل من ساعة وذلك بسبب تدخل ضباط الأسد لإخراجهن، بسبب تورط بعض الضباط في علاقات جنسية مع مديرة الشبكة.
الجدير ذكره أن مناطق سيطرة نظام الأسد أصبحت ملاذًا آمنًا لتجارة المخدرات والاتجار بالبشر وممارسة الأفعال المنافية للحشمة نتيجة اختلاط المجتمع بالميليشيات الإيرانية التي تشجع على زواج المتعة الذي لم يعرفه المجتمع السوري من قبل، وتشجيع ضباط الأسد على تلك الأفعال التي تعود عليهم بنفع مادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قضية سرقة تقود لشبكة دعارة وتصوير أفلام إباحية في دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.