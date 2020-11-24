استعدادات تركية لسحب نقطة مراقبة جديدة من ريف حلب

أكدت مصادر محلية أن القوات التركية تجري استعداداتها لسحب نقطة عسكرية جديدة من ريف حلب، بعد سيطرة قوات النظام على أجزاء واسعة منه.

وأضافت أن الجيش التركي بدأ، اليوم الثلاثاء، بتفكيك قاعدة الراشدين الواقعة على الأطراف الغربية لمدينة حلب، ضمن خطة لسحب نقاطه التي أصبحت محاصرة بعد سيطرة النظام على المنطقة.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من قيام أنقرة بسحب نقطة المراقبة الموجودة بين قريتي "الشيخ عقيل" و"قبتان الجبل"، باتجاه مدينة "دارة عزة" غربي حلب.

وبدأت تركيا بسحب بعض نقاط المراقبة من ريفي حماة وإدلب، حيث سحبت نقطة مورك من ريف حماة الشمالي وشير مغار غربي حماة، ومعرحطاط جنوبي إدلب باتجاه مناطق جبل الزاوية، وأقامت عوضًا عنها قواعد في قوقفين وبليون والبارة ورويحة.

وبرر مستشار "حزب العدالة والتنمية" التركي "ياسين أقطاي" خلال مقابلة مع "تلفزيون سوريا" انسحاب الجيش التركي من قواعد بمناطق يسيطر عليها نظام الأسد بالقول: إن "تركيا لم ولن تتنازل عن إدلب التي أصبحت ملجأً للاجئين السوريين الذين نزحوا من ظلم روسيا ونظام الأسد".

وأضاف أن سحب بعض القواعد التركية ربما يندرج ضمن إطار التحرك المؤقت، وليس الانسحاب النهائي من سوريا.