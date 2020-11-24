"إندبندنت": ترامب بصدد تنفيذ عملية عسكرية في إدلب قبل مغادرته البيت الأبيض

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الرئيس "ترامب" اتخذ قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية خاطفة في محافظة إدلب، قبل مغادرته للبيت الأبيض مطلع العام القادم.



وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس ترامب قررت مؤخرًا اغتيال الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم المتواجد حاليا في إدلب.



ولفتت الصحيفة إلى أن "عبد الكريم" رفع دعوى أمام المحكمة الاستثنائية في أمريكا، في وقت سابق، طلب خلالها القيام بإجراءات قانونية صحيحة تجاهه وإخباره لماذا هو مستهدف.



وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب لم توجه أية تهمة ل"عبد الكريم" وقالت إنها تمتلك أدلة سرية للغاية ضده ولا يمكن أن تشاركها أو تنشرها.



وأردفت الصحيفة أن إدارة ترامب لم تجب عن سؤال ما إذا كان لديها قائمة قتل في سوريا وهل "عبد الكريم" موجود فيها، مشيرة إلى أن الأخير تعرض فيما مضى للاستهداف بسيارته مرتين، واستهدف مكتبه بصاروخ "كروز".



يذكر أن طيران التحالف الدولي كثف من نشاطه في الآونة الأخيرة بمحافظة إدلب، حيث استهدف في آخر مرة خيمة عشاء نظمها مدنيون وحضرها وجهاء وقادة عسكريون.

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