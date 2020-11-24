كشفت مصادر إعلامية محلية، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد إيراني إلى مدينة دير الزور شرق سوريا.



وقال موقع "نهر ميديا" المهتم بنقل أخبار شرق سوريا إن وفدًا إيرانيًا يترأسه المدعو "الحاج أمير" قائد أركان ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وصل اليوم إلى مدينة دير الزور.



وأردف الموقع أن الوفد كان برفقة عدد من المسؤولين الإيرانيين، حيث عقدوا اجتماعًا مغلقًا داخل حديقة "كراميش" في منطقة حويجة صقر في مدينة دير الزور، واستمر لعدة ساعات.



وأشار الموقع إلى أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني أخلت الحديقة من المدنيين وضربت حولها طوقًا أمنيًا مشددًا.



يذكر أن منطقة دير الزور تشهد صراعًا باردًا بين روسيا من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث يحاول كل طرف منهما الهيمنة على هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالنفط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيارة مفاجئة لقائد أركان ميليشيا الحرس الثوري الإيراني لـ"ديرالزور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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