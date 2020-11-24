روسيا تعتزم إنشاء قاعدة جوية جديدة في الرقة

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن وفدًا من القوات الروسية وصل، اليوم الثلاثاء، إلى مطار الطبقة بريف الرقة الغربي.



وقالت شبكة "الخابور" المهتمة بنقل أخبار شمال شرق سوريا إن قادة من القوات الروسية وصلوا على متن ثلاثة مروحيات روسية، إلى مطار الطبقة العسكري.



وأوضحت الشبكة أن سبب زيارة القادة الروس للمطار هو معاينته وتفقده ودراسة إمكانية إنشاء قاعدة للطائرات الحربية فيه وإجراء صيانة للمدرجات وهنكارات الطائرات.



وأشارت الشبكة إلى أن روسيا تتخذ من مطار الطبقة قاعدة لطائراتها المروحية، كما أن المطار يضم حوالي 50 عنصرًا من ميليشيات النظام بينهم ضباط.



يذكر أن روسيا استولت على عدة مناطق استراتيجية في مناطق نظام الأسد وحولتها إلى قواعد عسكرية دائمة.

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