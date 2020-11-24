بينهم ضباط.. قتلى روس بهجوم مباغت في دير الزور

شن مسلحون مجهولون ،يوم أمس الإثنين، هجومًا مباغتًا على القوات الروسية والميليشيات الموالية في ديرالزور ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم ضباط روس.



وقال موقع "عين الفرات" نقلًا عن مصادر خاصة، إن دورية روسية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين في قرية دبلان من جهة البادية بمنطقة العشارة.



وأوضح الموقع أنه تم استهداف العربة التي كان يستقلها الروس وعدد من الميليشيات المحلية، وتلى ذلك اشتباكات عنيفة مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد بينهم ضابطان روسيان.



وذكر الموقع أن "الفرقة 17" المتمركزة في مدينة الميادين أرسلت تعزيزات عسكرية مؤلفة من 150 عنصرًا وعدة عربات مصفحة وقامت بتمشيط المنطقة ونقل الجرحى إلى المشفى.



وأشار الموقع إلى أنه ولأول مرة قامت القوات الروسية بإخراج مصفحاتها إلى شوارع مدينة الميادين والعشارة وسط حالة استنفار كبيرة.



يذكر أن القوات الروسية تعرضت لعدة خسائر في العتاد والأرواح ببادية دير الزور على يد مجموعات مسلحة صغيرة العدد يعتقد بأنها خلايا تابعة لتنظيم الدولة.

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