بعد إطلاقها عملية عسكرية بدير الزور.. تنظيم "الدولة" يباغت قوات الأسد بريف حمص

هاجمت مجموعات من تنظيم "الدولة"، مساء أمس الثلاثاء، مواقع عسكرية لقوات الأسد بريف حمص الشرقي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة وتدمير عدة آليات.

ووفق موقع راديو "وطن إف إم"، فإن الهجوم استهدف ثلاثة مواقع لقوات الأسد والميليشيات الأجنبية الموالية لها في منطقة الصوان وقصر الحلابات وبير البديع في بادية حمص القريبة من تدمر من جهة الجنوب.

وأدى الهجوم لمقتل خمسة عناصر من النظام وإصابة آخرين، وعطب دبابتين، والسيطرة على بعض الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية الروسية نفذت عدة غارات جوية استهدفت تحركات التنظيم وطرق إمداداته ومؤازراته.

وتعرضت قوات الفيلق الخامس و"لواء القدس" الفلسطيني، أمس الثلاثاء، لكمين محكم في بادية دير الزور، أدى لمقتل 11 عنصرًا، بعد وقوعهم في حقل ألغام.

وأطلقت قوات الأسد مدعومة بميليشيات إيرانية وبغطاء جوي روسي عملية عسكرية لتمشيط البادية السورية من خلايا تنظيم "الدولة" التي استنزفت أرتالها على مدار الأشهر الماضية، وقطعت شريانها الاقتصادي مع ميليشيا "قسد".