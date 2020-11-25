استكمالًا لمشروع الهيمنة.. روسيا تحصل على امتيازات جديدة في دمشق

حصلت شركة روسية على امتيازات جديدة في العاصمة دمشق، لتستكمل موسكو بذلك مشروع هيمنتها على المرافق الحيوية في مناطق سيطرة الأسد.

ووفقًا لتقرير نشره موقع"SY24" فقد أعطت حكومة الأسد الضوء الأخضر لشركة روسية لتنفيذ مشروع تجاري وسياحي على عقار مقهى ومحطة الحجاز وسط العاصمة دمشق.

وسمح المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالمباشرة في مشروع فندق خمس نجوم ومجمع تجاري على المكان المذكور.

وبحسب مسؤول في حكومة الأسد، فإن وزارة السياحة هي التي تعاقدت على هذا المشروع، وهو واحد من عدة مشاريع أقرتها الوزارة في عدة مناطق.

وأكد "حسنين علي" مسؤول سكة حديد الحجاز أن تكلفة المشروع 25 مليار ليرة سورية، على أن تبلغ حصة المؤسسة من المشروع 16 بالمئة، قابلة للزيادة 5 بالمئة كل ثلاث سنوات.

وتمكنت روسيا خلال السنوات الماضية من الاستيلاء على معظم المرافق الاقتصادية والحيوية في سوريا، كان آخرها بدء القوات الروسية بعمليات تنقيب عن الآثار في تدمر بريف حمص بهدف نقلها إلى الأراضي الروسية تحت إشراف خبراء روس، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا باتت سيدة القرار في مناطق الأسد، وقد وسعت انتشارها في تلك المناطق عن طريق إنشاء عدة قواعد جديدة، منها مطار تدمر العسكري ومطار الطبقة بريف الرقة.