نفذها الكوماندوز التركي.. أنقرة تعلن مقتل 17 عنصرًا من "وحدات الحماية" الكردية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها قتلت سبعة عشر عنصرًا من "وحدات حماية الشعب" الكردية بعملية نفذتها قوات "الكوماندوز" التابعة للجيش التركي شمال سوريا.

ونشرت الوزارة تغريدة على "تويتر" أكدت خلالها أن الجيش التركي تمكن من تحييد 17 عنصرًا من "Pkk" و"YPG" حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني والقوات التركية.

وأوضحت أن عناصر التنظيم، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية، حاولوا التسلل إلى المنطقة المذكورة لتعكير صفو الأمن والسلام قبل أن تتدخل قوات من "الكوماندوز" التركي لتحييدهم.

وتحاول الميليشيات الكردية الانفصالية نشر الفوضى في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني، وخصوصًا في منطقة عفرين ونبع السلام، وقد ضبطت عدة خلايا تتبع للميليشيات كانت تنوي تنفيذ تفجيرات.

وقبل عدة أسابيع ألقت شرطة مدينة الباب شرقي حلب القبض على خلية تابعة لميليشيا "قسد" مسؤولة عن تنفيذ تفجيرات بعبوات ناسفة في المنطقة، مكونة من رجل يدعى "نواف النعيمي" وزوجته "نجلاء البابي"، واعترفا بتنفيذ تفجيرات استهدفت عسكريين ومديين في مدينة الباب، بحسب موقع "زمان الوصل".

يذكر أن القوات التركية تنفذ بين الحين والآخر، ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع لميليشيات "حماية الشعب" الكردية، التي تحاول التسلل على مناطق "نبع السلام" و"غصن الزيتون" و"درع الفرات".