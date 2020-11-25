وكالة تكشف عن خسائر الميليشيات الإيرانية في الغارات الإسرائيلية على دمشق والقنيطرة

أسفرت الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من الليلة الماضية على دمشق والقنيطرة عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية.
ونقلت وكالة "فرنس برس" عن مصادر سورية، أن "القصف قرب دمشق أوقع ثمانية قتلى غير سوريين وعدد من الجرحى كما تسبب بدمار مستودع صواريخ".
وأضاف المصادر: أن "الغارات التي استهدفت منطقة بالقرب من قرية روحية جنوب القنيطرة أسفرت عن إعطاب آليات دون تسجيل خسائر بشرية".
يذكر أن طائرات إسرائيلية استهدفت ليلة أمس مركز ومخزن أسلحة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي ومركزِا لميليشيا "المقاومة السورية لتحرير الجولان" في القنيطرة.
تجدر الإشارة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من غاراته الجوية على مواقع ومراكز إيرانية حساسة في مناطق سيطرة "نظام الأسد".
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