فيصل القاسم يفجر مفاجأة عن قرار من بشار الأسد بشأن الحسينيات الشيعية في سوريا

فجر الإعلامي السوري في قناة "الجزيرة" القطرية، فيصل القاسم، اليوم الأربعاء، مفاجأة عن قرار من رئاسة النظام السوري بشأن الحسينيات الشيعية في سوريا.
وكتب "القاسم" تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إغلاق جميع الحسينيات وجامعة الرسول الأعظم في سوريا بشكل كامل وبقرار من رئاسة الجمهورية"
وأضاف الإعلامي فيصل القاسم متسائلًا: "ما صحة هذا الخبر؟"، وأردف بقوله: "إذا كان هذا الخبر صحيحًا.. برافو لمن اتخذ هذا القرار الرائع".
وفسر محللون أن الخبر في حال كان صحيحيًا فإن بشار الأسد استجاب للضغوط الروسية التي تسعى إلى محاصرة الوجود الإيراني في سوريا.
وفي المقابل، توقع ناشطون أن يكون الخبر غير صحيحٍ، كون أن بشار الأسد لا يستطيع مخالفة إيران أو الوقوف في وجه أنشطتها داخل سوريا.
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