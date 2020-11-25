السوريون في لبنان.. عنف متكرر.. هجمات ومضايقات وحرق للمنازل

قراءة أحداث عنف متكررة هجمات ومضايقات وحرق للمنازل .. فرضت على السوريين في منطقة بشّري شمال لبنان الهروب من منازلهم ليكملوا مسلسل الخوف والرعب والذي يلاحقهم منذ عشر سنوات

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