"تحرير الشام" تطلق سراح "أبو حسام البريطاني".. وتصدر توضيحًا

أصدر مكتب العلاقات العامة في "هيئة تحرير الشام" توضيحًا حول الإفراج عن الشاب البريطاني توقير شريف المعروف بـ"أبو حسام البريطاني"، والذي يعمل في المجال الإغاثي.

وقال مكتب العلاقات: "قرر القضاء ،مساء اليوم الأربعاء ،الإفراج عن توقير شريف، جاء ذلك بعد توقيفه للمرة الثانية بعد الإخلال بشروط الكفالة، حيث مثل أمام القضاء خلال الفترة السابقة وتم الحكم عليه بمدة 6 أشهر بعد إدانته بالتهم بالموجهة إليه".

وأضاف: "وبعد صدور الحكم وانقضاء نصف المدة طالب مجموعة من الوجهاء بالشفاعة والإفراج عنه بكفالة، وبعد نظر القضاء قرر الحكم بإطلاق سراحه المشروط".

وأردف: "وتتلخص الشروط في الٱتي، عدم الخوض في قضايا الخلاف الداخلي بين مكونات الثورة بمختلف تخصصاتها، والابتعاد عنها سلبًا وإيجابًا، وعدم استخدام أموال الإغاثة والعمل الإنساني في أجندات شخصية".

يذكر أن "أبو حسام البريطاني" يعمل في مجال الإغاثة والجمعيات الخيرية، ويتركز نشاطه في المناطق الحدودية وخاصة بلدة أطمة.