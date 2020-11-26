وفاة شابة مصابة بفيروس كورونا خلال ولادتها في اللاذقية.. ومفاجأة بشأن جنينها

كشفت مصادر موالية عن حالة غريبة لطفل مولود حديثًا وضعته شابة في مدينة اللاذقية مصابة بفيروس كورونا ثم توفيت بعد الولادة بلحظات.

وبحسب موقع "تلفزيون الخبر" الموالي فإن امرأة تدعى "تيريز منصور" توفيت خلال ولادتها بعد عدة أيام من إصابتها بفيروس كورونا، وأن المفاجأة كانت بأن الطفل لم يتأثر بإصابة أمه بالفايروس وفوق هذا ولد بالشهر الثامن وبقي بصحة جيدة.

وأضاف أن الشابة تبلغ من العمر 29 عامًا، وأنها راجعت المشفى قبل عشرة أيام إثر ظهور أعراض كورونا عليها وبمعاينتها وفحصها ظهر عندها ارتشاحات خلالية ثنائية، وارتفاع مشعر التخثر.

وأشار المصدر إلى أن المريضة ولدت مبكرًا بشكل عفوي وهي في الحجر الصحي ما تسبب باضطرابات بأكسجتها وحدوث فشل رئوي حاد أدى إلى وفاتها.

الجدير ذكره أن مناطق سيطرة الأسد تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، حيث باتت المستشفيات تغص بآلاف الإصابات في وقت لا يزال فيه النظام يتكتم عن الأعداد الحقيقية.