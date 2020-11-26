قرار صارم من "نظام الأسد" بحق لاعب الهلال السعودي والمنتخب السوري عمر خريبين بعد كشفه فضائح

اتخذ اتحاد كرة القدم التابع لـ"نظام الأسد"؛ قرارًا صادمًا بحق لاعب المنتخب السوري عمر خربين، ولاعب الهلال السعودي، بعد أيام من كشفه فضائح تخص المنتخب السوري.
وأصدر رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد العميد، حاتم الغايب؛ قرارًا بحرمان اللاعب عمر خربين من تمثيل المنتخب السوري بشكل نهائي.
وسبق أن كشف "خربين" عن مشاكل وفضائح تواجه المنتخب السوري عبر تعرض اللاعبين لمسبات من قبل المدرب التونسي "نبيل معلول".
وهدد خلال حديث له مع قناة "سما" الموالية أنه لن يعود للعب مع المنتخب السوري طالما بقي مدربه التونسي "معلول".
وأضاف بلهجة عامية: "في مدرب بسب اللاعبين بأمهاتهم؟، يا ريت بسب كل الفريق، بسب بس اللاعبين الضعاف... حتى في كلام أستحي قوله".
ويعتبر منتخب البراميل أحد الوسائل التي اعتمد عليها نظام الأسد للترويج لنفسه، من خلال زجه في المشاركة ببطولات دولية أراد الأسد من خلالها إعادة شرعنة نظامه أمام دول العالم.
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