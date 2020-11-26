الانشقاقات تعود من جديد لصفوف جيش النظام المجرم

قراءة بعد انهيار نظام الأسد بشكل متسارع إبان ثورة الشام المباركة تزايد النزيف في صفوف الأسد لحساب فصائل الثورة ملتحقين بركب الثائرين لحماية أرضهم وعرضهم

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